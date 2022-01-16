Минцифры предупредило россиян о мошеннической схеме с QR-кодами

Мошенники начали использовать тему QR-кодов, чтобы украсть аккаунт пользователя на «Госуслугах», сообщает RT со ссылкой на Минцифры.



Схема схожа с той, которую используют при получении доступа в онлайн-банки. Мошенники инициируют восстановление к учетной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Номер телефона пользователя вводят при входе в аккаунт, а затем звонят и просят продиктовать полученный в смс код.

После того, как пользователь сообщает код, мошенники генерируют новый пароль, и у настоящего пользователя больше нет доступа к аккаунту. QR-код в этой схеме — предлог для звонка как самая актуальная тема.

В Минцифры напомнили, что сотрудники портала Госуслуг не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре 2021 года мошенники рассылали пользователям «Госуслуг» сообщения об откреплении от поликлиники и необходимости прикрепиться заново. Пользователю предлагали перейти на сайт-клон госуслуг и заполнить анкету, а затем выбрать поликлинику и заплатить пошлину. Так, к злоумышленникам попадали деньги и данные пользователя, с помощью которых они могли оформить кредит или микрозайм.

Маргарита Головатенко