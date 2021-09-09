Россиян предупредили о новой схеме мошенничества через «Госуслуги»

Россиянам начали приходить уведомления якобы от портала госуслуг об откреплении от поликлиники. В сообщениях сказано, что произошел технический сбой, поэтому россиянам нужно заново пройти регистрацию и уплатить пошлину, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.



В письме мошенники подчеркивают необходимость повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии коронавируса. Пользователю предлагается перейти на сайт-клон госуслуг и заполнить анкету, а затем выбрать поликлинику и заплатить пошлину. Так, к злоумышленникам попадают деньги и данные пользователя, с помощью которых они смогут оформить кредит или микрозайм.

Кузнецов посоветовал тщательно проверять адрес портала. Если человек получил такое уведомление, можно обратиться в медучредждение. Если данные все-таки попали мошенникам, следует как можно скорее сменить пароль и позвонить в техподдержку портала.

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Роскомнадзор предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом его сотрудников.

Маргарита Головатенко