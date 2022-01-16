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В Казани сняли на видео дрифт КАМАЗа возле речного порта

08:32, 16.01.2022
В Казани сняли на видео дрифт КАМАЗа возле речного порта
Фото: кадр видео

В Казани попал на видео дрифтующий возле речного порта КАМАЗ, кадрами поделились пользователи в соцсетях.

На них видно, как водитель делает несколько кругов. Возле речного порта дрифтеры часто совершают подобные маневры и делятся этим в соцсетях.

В декабре в Казани ночью один из водителей дрифтовал около ТРК «Кольцо». Водитель пересекал улицу Пушкина и выезжал на встречную полосу, где в тот момент проезжало немало машин.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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