В Казани ночью один из водителей дрифтовал около ТРК «Кольцо»

Фото: скриншот видео

Минувшей ночью жители Казани стали очевидцами действий очередного автолюбителя, решившего устроить дрифт на проезжей части. На этот раз нарушение ПДД произошло в самом центре города. Соответствующие видеокадры попали в соцсети.

На кадрах видно, как водитель пересекает улицу Пушкина в районе ТРК «Кольцо». Причем автолюбитель выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжало немало машин.

Несколько дней назад ГИБДД Казани привлекла к ответственности водителя, дрифтовавшего возле «Миллениума». В отношении водителя составили административный материал по статье «Опасное вождение транспортного средства».

Диана Жиленкова