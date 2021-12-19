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В Казани ночью один из водителей дрифтовал около ТРК «Кольцо»

11:58, 19.12.2021 1
В Казани ночью один из водителей дрифтовал около ТРК «Кольцо»
Фото: скриншот видео

Минувшей ночью жители Казани стали очевидцами действий очередного автолюбителя, решившего устроить дрифт на проезжей части. На этот раз нарушение ПДД произошло в самом центре города. Соответствующие видеокадры попали в соцсети.

На кадрах видно, как водитель пересекает улицу Пушкина в районе ТРК «Кольцо». Причем автолюбитель выехал на встречную полосу, где в тот момент проезжало немало машин.

Несколько дней назад ГИБДД Казани привлекла к ответственности водителя, дрифтовавшего возле «Миллениума». В отношении водителя составили административный материал по статье «Опасное вождение транспортного средства».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    За такое лишать прав на год. И всизо на 15суток. Наглое и циничное игнорирование правил и законов с угрозой для жизни других членов общества.
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