В Минпромторге и Минсельхозе заявили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и масло

В Минпромторге и Минсельхозе России заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и растительное масло. Об этом сообщает «Газета.ру».

Так, Минсельхоз планирует ввести комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, куда входят зерновые культуры, подсолнечное масло, сахар и мясо, и продолжить господдержку производителей.

В Минпромторге намерены использовать механизм, устанавливающий предельные цены на социально значимые товары. Согласно закону о торговле, правительство может заморозить стоимость товаров на срок до 90 дней, если в регионе в течение 60 дней подряд они дорожали на 10% и более.

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В Татарстане за период с 27 декабря по 10 января зафиксировали рост цен на некоторые продукты питания. В частности, подорожали свинина, баранина и сливочное масло.

Дарья Акимова