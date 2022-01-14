В Татарстане зафиксировали рост цен на продукты питания

В Татарстане зафиксировали рост цен на некоторые продукты питания за период с 27 декабря по 10 января. Данные привел Татарстанстат.



Подорожали свинина (+7,16 рубля) и баранина (+4,7 рубля) за килограмм — до 403,84 рубля и 500,02 соответственно. Масло сливочное подорожало с 569,46 до 578,82 рубля. Подсолнечное подешевело до 117,44.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За прошедший период подорожали молоко, сметана, сахарный песок.

В России в декабре годовая инфляция достигла 8,39%. За месяц потребительские цены выросли на 0,82%. Инфляция за период с 1 по 10 января 2022 года ускорилась до 0,56%.



Татьяна Леухина