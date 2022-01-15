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В Казахстане задержали вице-министра энергетики Карагаева

13:21, 15.01.2022
В Казахстане задержали вице-министра энергетики Карагаева
Фото: primeminister.kz

Замминистра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева задержали, сообщает RT.

Задержан экс-замминистра энергетики, руководители электронных торговых площадок и ряд лиц, причастных к повышению цен на газ, повлекшему беспорядки в стране, подтвердило Агентство по финмониторингу страны.

Нескольким ранее сообщалось об увольнении Карагаева постановлением правительства республики.

Фото: pixabay.com

Начавшиеся в январе протесты в Казахстане произошли из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей). Подробнее о причинах протестов, беспорядках и реакции властей — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
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