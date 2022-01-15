Ночью улицы Казани убирают 398 единиц техники

В Казани ночью на уборку улиц от снега выйдут 398 единиц специальной техники и 54 дорожных рабочих. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: Агрономическая, Адоратского, Амирхана, Баумана, Беломорская, Восстания, Гаврилова, Дементьева, Дубравная, Ершова, Ленинградская, Лобачевского, Лумумбы, Магистральная, Максимова, Петербургская, Пушкина, Татарстан, проспектов Ибрагимова, Камалеева, Победы, Универсиады и Ямашева, а также Мамадышского и Сибирского трактов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дорожные службы попросили жителей Казани не парковать машины вдоль проезжей части, чтобы не мешать работе спецтехники.

В Гидрометцентре РТ предупредили о сильной метели и образовании снежных заносов на дорогах завтра.