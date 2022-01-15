В Казани сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в краже

Фото: Максим Платонов (архив)

В Советском районе Казани сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже имущества из частного дома в садоводческом некоммерческом обществе. об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Вечером росгвардейцы, патрулирующие поселок Дербышки, получили информацию из полиции о том, что в один из домов садового общества на улице Ягодной, в отсутствии хозяев, проникли посторонние. Об этом в полицию заявил житель соседнего дома. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и обнаружили разбитое окно и приоткрытую входную дверь. Зайдя в дом, они увидели на кухне распивающих алкоголь двоих мужчин, а у выхода сумки со строительными инструментами, микроволновой печью и посудой, принадлежащими хозяевам. Воров задержали и передали в полицию.

Задержанными оказались ранее судимые граждане, 1983 и 1990 годов рождения. В их отношении возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Фото: Максим Платонов (архив)

На днях в Казани задержали двух граждан, которые помогали забирать деньги у жертв мошенников.

Дарья Акимова