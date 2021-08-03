В Набережных Челнах рассказали о самых необычных свадьбах 2021 года

В Набережных Челнах за первое полугодие 2021 года поженились 1 284 пары. В городе более чем в два раза выросло количество браков, заключенных с иностранными гражданами. За январь — июнь этого года зарегистрировали 42 таких союза.

Среди необычных свадеб первого полугодия в Челнах отметили торжество в Дельфинарии. Там жених приплыл к невесте вместе с дельфинами.

В феврале, в День всех влюбленных, в автограде пара заключила брак на катке на площади Азатлык. Отметили также «джинсовую» и «байкерсую» свадьбы, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Самым возрастным женихом в Набережных Челнах в первом полугодии стал 88-летний мужчина, самой старшей невесте на момент заключения брака было 74.



Напомним, в июне Татарстан вошел в десятку регионов, где больше всего зарегистрировано разводов. При этом республика также находится в топ-10 по количеству браков.

Татьяна Демина