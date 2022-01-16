В Зеленодольске на уборку улиц ежедневно выходят 25 единиц техники
В Зеленодольске ежедневно на уборку улиц от снега выходит 25 единиц техники, сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».
В городе работает восемь самосвалов, пять погрузчиков, по четыре комбинированные дорожные машины и машины на базе МТЗ, три грейдера, два ротора и один снегопогрузчик. Ежедневно занимаются чисткой снега 28 дорожных рабочих.
Зеленодольцы могут оставить заявку на очистку улиц от снега по телефону 8 (84371) 3-11-21. Очистка улиц производится согласно установленного графика.
Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне заявил о недостаточной уборке дорог от снега на придомовых территориях.
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