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В Зеленодольске на уборку улиц ежедневно выходят 25 единиц техники

05:26, 16.01.2022
В Зеленодольске на уборку улиц ежедневно выходят 25 единиц техники
Фото: t.me/zel_official

В Зеленодольске ежедневно на уборку улиц от снега выходит 25 единиц техники, сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».

В городе работает восемь самосвалов, пять погрузчиков, по четыре комбинированные дорожные машины и машины на базе МТЗ, три грейдера, два ротора и один снегопогрузчик. Ежедневно занимаются чисткой снега 28 дорожных рабочих.

Зеленодольцы могут оставить заявку на очистку улиц от снега по телефону 8 (84371) 3-11-21. Очистка улиц производится согласно установленного графика.

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне заявил о недостаточной уборке дорог от снега на придомовых территориях.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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