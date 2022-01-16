В Зеленодольске на уборку улиц ежедневно выходят 25 единиц техники

В Зеленодольске ежедневно на уборку улиц от снега выходит 25 единиц техники, сообщается в телеграм-канале «Официальный Зеленодольск».



В городе работает восемь самосвалов, пять погрузчиков, по четыре комбинированные дорожные машины и машины на базе МТЗ, три грейдера, два ротора и один снегопогрузчик. Ежедневно занимаются чисткой снега 28 дорожных рабочих.

Зеленодольцы могут оставить заявку на очистку улиц от снега по телефону 8 (84371) 3-11-21. Очистка улиц производится согласно установленного графика.

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне заявил о недостаточной уборке дорог от снега на придомовых территориях.

Маргарита Головатенко