Новости общества

03:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском цирке тигрица родила четырех тигрят

02:32, 15.01.2022
В казанском цирке тигрица родила четырех тигрят
Фото: скриншот

В казанском цирке приехавшая на гастроли тигрица Магда родила четырех тигрят. Об этом сообщили в instagram-аккаунте цирка.

Зверята появились на свет 13 января. Тигрица выступала в аттракционе Big Cat Show в новогодней программе Казанского цирка.

Магда родом из Казани. Она родилась в 2013 году в Казанском зоопарке у тигрицы Ромашки. В цирке рассказали, что роды не повлияют на гастроли животного. Следующая точка в маршруте — Рязань, передает «Интерфакс».

В конце декабря в казанский зоопарк «Река Замбези» привезли нового обитателя — гориллу Мавинго.

Татьяна Леухина
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также