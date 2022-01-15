В казанском цирке тигрица родила четырех тигрят
В казанском цирке приехавшая на гастроли тигрица Магда родила четырех тигрят. Об этом сообщили в instagram-аккаунте цирка.
Зверята появились на свет 13 января. Тигрица выступала в аттракционе Big Cat Show в новогодней программе Казанского цирка.
Магда родом из Казани. Она родилась в 2013 году в Казанском зоопарке у тигрицы Ромашки. В цирке рассказали, что роды не повлияют на гастроли животного. Следующая точка в маршруте — Рязань, передает «Интерфакс».
В конце декабря в казанский зоопарк «Река Замбези» привезли нового обитателя — гориллу Мавинго.
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