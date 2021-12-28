В казанский зоопарк привезли еще одну гориллу
В казанский зоопарк «Река Замбези» привезли нового обитателя — гориллу Мавинго. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Обезьяну доставили из зоопарка Австрии, откуда ее сначала транспортировали в Германию, а потом в Москву на самолете, после чего до Казани — в автобусе с кузовом, где температура воздуха достигала +21 градуса. Это считается оптимальной температурой для приматов, как рассказали сотрудники зоопарка.
Горилла родилась 6 апреля 2001 года, весит 200 кг и имеет рост 180 см. Рацион животного состоит из творога и картофеля. Пока Мавинго проходит 30-дневный карантин, его и других самцов горилл разделяет шибер. Как только остальные обезьяны привыкнут к его запаху, перегородку уберут.
В начале декабря в зоопарке Казани появился самец гориллы по имени Квабена. А несколько дней назад туда же привезли сомалийскую ослицу по кличке Белль.
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