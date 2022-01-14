На казанском ипподроме впервые провели ринг-выводку лошадей татарской породы

На казанском ипподроме впервые провели ринг-выводку лошадей татарской породы. Мероприятие организовали Минсельхозпрод РТ и Федерация коневодства и конного спорта Татарстана.

Это делается для популяризации породы, выявление и показ лучших представителей, обмен опытом племенной работы, выработка правил допуска к соревнованиям лошадей татарской породы путем определения желательной масти и наличия отметин.

Среди трехлетних жеребцов чемпионом и лучшим среди всех представленных стал Джанибек из ПАО «Татнефти». Лучшая кобыла — Тейма из Лениногорского КФХ «Набиуллин Ф.М.». Звание лучшего жеребца четырех лет и старше присвоили Армаку из КФХ «Набиуллин Ш.Г» Рыбнослободского района, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В апреле 2020 года замминистра сельского хозяйства Татарстана Ленар Гарипов заявил о необходимости возрождения татарской породы. Он обещал, что из бюджета республики будут выделяться субсидии на приобретение и содержание лошадей.