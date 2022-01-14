Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по уровню занятых инвалидов

Татарстан стал лидером среди других регионов ПФО по уровню занятых инвалидов. Об этом сообщила на заседании итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан глава ведомства Эльмира Зарипова.

По итогам 2021 года уровень трудоустройства инвалидов составил 56,8%. В республике работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста.

Фото: pixabay.com

Самый высокий уровень занятости: в Муслюмовском, Мамадышском, Бавлинском, Азнакаевском, Черемшанском районах, передает пресс-служба Минтруда.

Также на коллегии ведомства сообщили, что Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости по итогам 2021 года.



Татьяна Леухина