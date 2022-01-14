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Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по уровню занятых инвалидов

22:20, 14.01.2022
Татарстан стал лидером среди регионов ПФО по уровню занятых инвалидов
Фото: pixabay.com

Татарстан стал лидером среди других регионов ПФО по уровню занятых инвалидов. Об этом сообщила на заседании итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан глава ведомства Эльмира Зарипова.

По итогам 2021 года уровень трудоустройства инвалидов составил 56,8%. В республике работает каждый третий инвалид трудоспособного возраста.

Фото: pixabay.com

Самый высокий уровень занятости: в Муслюмовском, Мамадышском, Бавлинском, Азнакаевском, Черемшанском районах, передает пресс-служба Минтруда.

Также на коллегии ведомства сообщили, что Татарстан вернулся к допандемийному уровню занятости по итогам 2021 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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