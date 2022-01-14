В РПЦ призвали запретить концерты солиста Rammstein Линдеманна из-за пропаганды абортов

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ, священник Федор Лукьянов призвал запретить в России концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Он заявил, что комиссия поддержала родительскую общественность, которая выступила против серии концертов певца, которая носит название «Я ненавижу детей». В РПЦ сочли недопустимой «пропаганду детоненавистнечества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», передает «Московский Комсомолец».

Фото: commons.wikimedia.org/Свен Мандель

1 января председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить доводы активистов, высказавшихся против проведения концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Новосибирске 26 января. По словам общественников, артист несколько раз имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.



Татьяна Леухина