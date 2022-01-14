ЛДПР предложила облагать налогом на роскошь машины дороже четырех миллионов рублей

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили облагать налогом на роскошь автомобили стоимостью выше 4 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале фракции.

Сейчас цены на легковушки значительно выросли — за 3 миллиона рублей уже не купить «роскошный» автомобиль. Это уже стоимость семейного внедорожника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Свою инициативу депутаты объясняют ростом цен, который может привести к тому, что автомобили будут переходить уже в другую ценовую группу, что «кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто».

Сейчас роскошными в России считаются автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.

Опрос, проведенный в сентябре, показал, что более половины опрошенных казанцев (56%) решили отложить покупку автомобиля из-за роста цен. Многие планируют покупать машину через 10—12 месяцев.



Татьяна Леухина