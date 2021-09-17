Исследование: более половины опрошенных казанцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани более половины (56%) опрошенных жителей решили отложить покупку автомобиля из-за роста цен. Приобрести машину при этом намерены лишь через 10—12 месяцев. Такое решение чаще принимают женщины, нежели мужчины (36% против 34%).

Отмечается, что 35% респондентов из Казани намерены быстрее приобрести машину из-за роста цен. Еще 31%, наоборот, планирует не торопиться с покупкой, а подождать выгодных сезонных предложений.

На решение отложить покупку повлияла также нестабильность экономической ситуации. По этой причине приобретение машины отложили 40% опрошенных. Они планируют отслеживать тенденции на авторынке автомобилей. Эту причину чаще указывали женщины (39%), мужчины — 35%.

Еще одним факторов стал рост ставок по кредитам. При этом 12% респондентов из Казани планируют поскорее определиться с покупкой, пока ставки не взлетели выше. Еще 7% заявили: готовы повременить с приобретением автомобиля и дождаться выгодных кредитных предложений.

Только 5% опрошенных казанцев заявили, что не меняли свои планы по покупке машины. Они намерены сделать это в запланированный срок. Однако год назад процент респондентов из Казани, давших такой ответ, был выше — 9%, говорится в исследовании «РГС Банка».

Всего в опросе в сентябре приняли участие 1,7 тыс. респондентов старше 18 лет из российских городов с населением более 500 тыс. человек. Для исследования использовались анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос.

Отметим, что казанцы стали чаще интересоваться покупкой машин в «возрасте» от 3 до 5 лет: с января по август 2021 года спрос на трехлетние авто оказался на 13,3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на четырех- и пятилетние машины — на 10%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина