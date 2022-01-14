Коэффициент распространения COVID-19 в России вырос до максимума с июня 2021 года

Фото: Максим Платонов

В России увеличился до максимума коэффициент распространения коронавируса с 21 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты на основе данных федерального оперативного штаба.

Как стало известно, он вырос до 1,23. Меньше единицы этот показатель оказался только в одном регионе из десяти — в Красноярском крае. Там он составляет 0,97. Самый высокий оказался в Нижегородской области — 2,82. В Москве коэффициент равен 1,55, Пермском крае — 1,05, в Самарской и Свердловской областях — 1,11, в Ростовской области — 1,16, в Воронежской — 1,24, в Московской — 1,26, в Санкт-Петербурге — 1,43, что стало для города максимумом с конца ноября прошлого года.

Коэффициент распространения COVID-19 показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированных в среднем до своей изоляции. Сейчас его используют при оценке готовности российских регионов для проведения массовых мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря 2021 года самый высокий коэффициент распространения коронавируса был зафиксирован в Нижегородской области и Москве. Там он составлял 1,12.

Дарья Акимова