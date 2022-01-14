Украина предложила провести саммит с участием России и США
Киев предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит РФ-США-Украина. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Киев ждет реакцию Москвы. Американская стороны высказала свой интерес, передает «РИА Новости».
Он добавил, что Украина готова вступить в НАТО.
— Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти, — заявил Ермак.
Вчера замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркивал, что процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски.
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