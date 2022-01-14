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Украина предложила провести саммит с участием России и США

18:10, 14.01.2022
Украина предложила провести саммит с участием России и США
Фото: pixabay.com

Киев предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит РФ-США-Украина. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Киев ждет реакцию Москвы. Американская стороны высказала свой интерес, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Он добавил, что Украина готова вступить в НАТО.

— Хочу повторить, что сегодня это вопрос жизни и смерти, — заявил Ермак.

Вчера замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркивал, что процесс расширения НАТО несет в себе неприемлемые риски.

Татьяна Леухина
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