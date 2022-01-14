Силуанов: в России пик инфляции пройден

Фото: Максим Платонов (архив)

В России пройден пик инфляции. Бюджетную политику уже привели в соответствие с «нормальными уровнями», заявил глава Минфина Антон Силуанов.

— Причины в конечном счете — это всегда монетарные факторы, и монетарные факторы были вызваны тем, что мы стремились поддержать граждан, экономику в условиях, когда вводились ограничительные меры. Сработало? Сработало, — заявил он в интервью телеканалу РБК.

Спрос «накачали», но предложение товаров и услуг не стало больше, в результате и произошел рост цен.

Фото: Максим Платонов (архив)

Силуанов отметил, что сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику. Центробанк реагирует на увеличение спроса повышением ставки.

По данным Росстата, в декабре годовая инфляция достигла 8,39%. За месяц потребительские цены выросли на 0,82%. Инфляция за период с 1 по 10 января 2022 года ускорилась до 0,56%.



Татьяна Леухина