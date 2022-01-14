Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, сообщает RT со ссылкой на официальный портал правовой информации.
«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — сказано в документе.
Днем ранее СМИ сообщали, что кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси согласовал белорусский МИД.
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Грызлова в конце декабря 2021-го. До этого Грызлов занимал должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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