Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии

15:35, 14.01.2022
Путин назначил Грызлова послом России в Белоруссии
Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, сообщает RT со ссылкой на официальный портал правовой информации.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — сказано в документе.

Днем ранее СМИ сообщали, что кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла РФ в Беларуси согласовал белорусский МИД.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Грызлова в конце декабря 2021-го. До этого Грызлов занимал должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также