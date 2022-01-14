Эксперты выяснили, когда в 2022 году татарстанцам выгоднее всего идти в отпуск

Эксперты интернет-портала по поиску работы hh.ru узнали, в каком месяце 2022 года жителям Татарстана лучше всего уходить в отпуск с финансовой точки зрения.

По мнению аналитиков, при стандартном отпуске в 28 дней выгоднее всего уходить в него в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В 2022 году это август с 23 рабочими днями, март, сентябрь и декабрь с 22 днями каждый. Наименее выгодные месяцы — это январь, где всего 16 рабочих дней, май и февраль с 18 и 19 днями соответственно.

По словам юриста hh.ru Татьяны Нечаевой, это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Плату за отработанные дни считают, деля оклад на количество рабочих дней в месяце и умножая на число отработанных дней. А для расчета отпускных требуется средний дневной заработок (СДЗ), который высчитывается по календарным, а не рабочим дням. СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на количество месяцев в году и среднее число дней в месяце. Затем полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Если отпуск приходится только на рабочие дни, например в количестве трех, то за них человек получает три СДЗ, а из его оклада вычитаются три рабочих дня, которые обычно стоят дороже.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, 54% новогодних поездок жителей Казани оказались длиннее официальных праздничных дней.

Дарья Акимова