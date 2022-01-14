Исследование: больше половины новогодних поездок казанцев длились дольше официальных праздников
Больше половины (54%) новогодних поездок жителей Казани оказались длиннее официальных праздничных дней. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».
В эти новогодние праздники казанцы продлевали каникулы в среднем до двух недель, а в прошлом году — только до 11 дней.
В этом году наиболее часто жители Казани уезжали на две недели в Италию, Колумбию, Казахстан, Молдавию и Грузию. Самыми популярными направлениями в России стали Москва, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар и Мурманск.
Более длительный отпуск, свыше 20 дней, казанцы провели в Армении, Венгрии, Израиле, Узбекистане и др.
Недавно сообщалось, что в эти новогодние праздники в казанском аэропорту в рамках международных рейсов было обслужено 26,7 тысячи пассажиров, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущие.
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