Исследование: больше половины новогодних поездок казанцев длились дольше официальных праздников

Фото: Максим Платонов (архив)

Больше половины (54%) новогодних поездок жителей Казани оказались длиннее официальных праздничных дней. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия».



В эти новогодние праздники казанцы продлевали каникулы в среднем до двух недель, а в прошлом году — только до 11 дней.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году наиболее часто жители Казани уезжали на две недели в Италию, Колумбию, Казахстан, Молдавию и Грузию. Самыми популярными направлениями в России стали Москва, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар и Мурманск.

Более длительный отпуск, свыше 20 дней, казанцы провели в Армении, Венгрии, Израиле, Узбекистане и др.



Недавно сообщалось, что в эти новогодние праздники в казанском аэропорту в рамках международных рейсов было обслужено 26,7 тысячи пассажиров, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущие.

Диана Жиленкова