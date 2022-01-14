Казанские компании все чаще предлагают бывшим сотрудникам вернуться

В Казани компании стали чаще предлагать уволившимся сотрудникам вернуться к ним на работу, количество таких предложений по сравнению с доковидными временами увеличилось в полтора раза, сообщает сервис по поиску работы Superjob.



Согласно результатам опроса, проведенного в период с 10 по 12 января 2022 года, такие предложения получали 45% казанцев, но лишь 13% соглашались вернуться.

Чаще всего причинами для возвращения казанцы называли достойную зарплату (38%), повышение в должности (14%) и хороший коллектив (11%). А вот отказывались от предложения вернуться к работодателю из-за маленькой зарплаты (29%), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%). Не согласились бы вернуться на последнее место работы, с которого уволились, 22% казанцев.

Вернуться на прежнее место работы может мотивировать зарплата — так ответили 52% опрошенных. В числе других факторов — улучшение условий труда (11%), смена руководства (7%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (5%).



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Маргарита Головатенко