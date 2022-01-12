В Татарстане зарегистрировано 11 111 безработных
В Татарстане на 12 января в органах службы занятости населения зарегистрировано 11 111 безработных. По сравнению с 29 декабря 2021-го их количество сократилось на 211 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,55% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
В Набережных Челнах официально безработными числится 1 141 человек, в Нижнекамске — 731. В Зеленодольске нетрудоустроенными зарегистрированы 302 гражданина, в Елабуге — 256, в Камских Полянах — 139.
В органах службы занятости населения татарстанцам предлагают 55 734 вакансии, 1 185 из которых работодатели заявили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда республики условно составил 0,2 чел. на одну вакансию.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что уровень безработицы в стране ниже, чем допандемийный. Он оценивался в 4,3—4,4%.
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