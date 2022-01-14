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В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке

12:37, 14.01.2022
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
Фото: Максим Платонов

Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ Андрея Кобана арестовали по обвинению в получении взятки суммой не менее 5 млн рублей. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.

Фото: realnoevremya.ru

Следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев попросил суд продлить арест до 20 апреля, передает ТАСС.

Отмечается, что Андрей Кобан снят с занимаемой должности.

Сегодня стало известно о задержании начальника инфоцентра МВД РТ Ленара Самигуллина. Его обвинили во взятках на 175 тысяч рублей. Самигуллина отправили под домашний арест до 12 марта. Все подробности — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
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