В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ Андрея Кобана арестовали по обвинению в получении взятки суммой не менее 5 млн рублей. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники.
Следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев попросил суд продлить арест до 20 апреля, передает ТАСС.
Отмечается, что Андрей Кобан снят с занимаемой должности.
Сегодня стало известно о задержании начальника инфоцентра МВД РТ Ленара Самигуллина. Его обвинили во взятках на 175 тысяч рублей. Самигуллина отправили под домашний арест до 12 марта. Все подробности — в материале «Реального времени».
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