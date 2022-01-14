Бюджет подготовки к празднованию 450-летия Уфы превысит 40 млрд рублей — это много или мало?

Подготовка к празднованию 450-летия Уфы в 2024 году обойдется более чем в 40 млрд рублей. Эту сумму потратят на строительство крупных объектов, ремонт и реконструкцию улиц, благоустройство общественных пространств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Башкортостана Радия Хабирова, выступавшего на Гайдаровском форуме.

По словам Хабирова, в рамках подготовки к юбилею города строятся новые и приводятся в порядок действующие объекты, а кроме этого, организуются крупные мероприятия. Запланирована реконструкция аварийного здания цирка, ремонт Кукольного и Русского драматического театров, строительство Евразийской библиотеки. Также планируется завершить строительство Восточного выезда, который представляет собой большой туннель, реконструировать мост через реку Белую и уфимский аэропорт, привести в порядок центральные улицы и парки города.

Хабиров надеется, что создать новые объекты и благоустроить старые в Уфе удастся к 2024 году. Часть проектов профинансирует федеральное правительство, на остальное выделят средства из бюджета города и республики.

Фото: experience.tripster.ru

40 млрд рублей — это:

$536,4 млн, или €468,079, — по курсу ЦБ на сегодня.

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Дарья Акимова