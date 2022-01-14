В Татарстане за ослепшего мастера будут судить главного инженера аккумуляторного завода

В нарушении требований охраны труда с причинением тяжкого вреда здоровью обвиняют бывшего главного инженера ООО «Елабужский аккумуляторный завод». По версии Следкома по РТ, в результате его действий один из подчиненных ослеп.



Силовики установили — утром 16 января 2021 года на участке завода произошла авария и разлив отходов кислотного электролита. По версии СК, обвиняемый допустил мастера кислотного участка к устранению последствий ЧП в отсутствие у мастера противогаза и допуска к работам повышенной опасности, в нарушение инструкций и правил.

В результате мастер допустил ошибку — высыпал в сточный колодец намного больше реагента для нейтрализации электролита, чем требовалось. Произошел хлопок с выбросом пара — мастер получил ожоги лица и глаз и в дальнейшем лишился зрения.

Причастность к совершению преступления 53-летний обвиняемый полностью признал. Должности лишился, свободы — нет: суда он ждет под подпиской о невыезде.