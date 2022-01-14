Минниханов: весь пригород хотят продать и построить здесь Шанхай

Весь пригород хотят продать и построить (вдоль Казани, — прим. авт.) здесь Шанхай, отреагировал президент Татарстана Рустам Минниханов на выявление фактов нецелевого использования сельхозземель в республике, озвученных главой управления Росреестра по РТ Азатом Зяббаровым. В прошлом году зарегистрировали более 300 нарушений: на них обнаруживали свалки и карьеры для добычи песка.

По словам Минниханова, надзорные органы должны строго следить за использованием сельхозземель, а их перевод в другую категорию должен проводится после согласования с Минсельхозпродом РТ.

— Пока Минсельхоз не даст отмашку, не переводить, — предупредил президент Татарстана, уточнив, что земля остается самым большим богатством и нельзя ее массово переводить [в другие категории]. Он поручил оформить протокольное поручение.

Фото: Илья Репин (архив)

В прошлом году Зяббаров рассказывал, что контроль за землями сельхозназначения, входящий в зону ответственности органов местного самоуправления, — слабое звено. Показатели «оставляют желать лучшего, а в ряде районов остаются на крайне низком уровне».



Луиза Игнатьева