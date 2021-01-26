Азат Зяббаров: «Земельный контроль в районах республики остается на крайне низком уровне»

За землями сельхозназначения будет следить Росреестр

Фото: Максим Платонов

Татарстан избран пилотным регионом по внедрению в 2021 году единого информационного ресурса, который будет содержать все данные о земле и недвижимости. Эксперимент пройдет в трех районах — Атнинском, Зеленодольском и Пестречинском. Информационный ресурс станет дополнением запущенной в Татарстане федеральной системы «Единый государственный реестр недвижимости». О небывалом ажиотаже на рынке недвижимости, о переходе контроля за землями сельхозназначения в Росреестр, почему открытые границы — это утекающие налоги — в репортаже «Реального времени» с итоговой коллегии Управления Росреестра и Кадастровой палаты по РТ.

Все сведения о недвижимости — в одной базе

Перед началом итоговой коллегии присутствующим был показан видеоролик о завершении строительства в селе Столбище Лаишевского района централизованного хранилища Управления Росреестра. На площади в 60 тыс. кв. м размещены 6-этажное здание архива и 2-этажный административно-бытовой корпус. Новый архив рассчитан на хранение 1 млрд листов формата А4 и может быть увеличен за счет строительства на территории дополнительных корпусов.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Татарстан Азат Зяббаров отметил, что самым важным и ожидаемым событием в работе ведомства в 2020 году был запуск федеральной государственной информационной системы «Единый государственный реестр недвижимости» (ФГИС ЕГРН). В Татарстане этот программный комплекс начал работать с 16 сентября. Он объединил воедино базы данных государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав, которые велись в каждом регионе.

Новая система, по словам Зяббарова, обеспечила качественно новый уровень услуг Росреестра: позволила увеличить долю электронных сервисов ведомства, сократила сроки обработки информации о недвижимости, сделала процесс принятия решений по регистрации прав и кадастровому учету более прозрачным за счет интеграции с информационными системами органов госвласти, местного самоуправления, судебных приставов, нотариусов и банков.

Новая система обеспечила качественно новый уровень услуг Росреестра, в том числе позволила увеличить долю электронных сервисов ведомства. Фото: tamlife.ru

Чтобы наполнить новый информационный ресурс необходимыми сведениями, в Татарстане была разработана соответствующая дорожная карта. В ведомстве гордятся, что внедрение системы прошло без приостановления приема документов.

«Пилот» в трех районах Татарстана

Зяббаров анонсировал еще ряд пилотных проектов, которые будут внедряться в Татарстане. Один из них — выявление и внесение в ЕГРН правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Отсутствие сведений о правообладателе в реестре недвижимости (а таких объектов в Татарстане около 950 тыс.) создает риск невозможности учета права собственности, к примеру, при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при согласовании местоположения границ земельных участков и т. д.

Также Росреестр планирует создать единый информационный ресурс, который будет содержать все данные о земле и недвижимости.

В 2021 году Татарстан, Иркутская область, Пермский и Краснодарский края станут пилотными регионами по внедрению этой системы. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, вступило в силу 15 января 2021 года.

В Татарстане эксперимент пройдет на территории Атнинского, Зеленодольского и Пестречинского муниципальных районов. Создание ЕИР позволит объединить информационные системы 11 федеральных ведомств и органов власти субъектов. По итогам проекта граждане и бизнес смогут получать исчерпывающую информацию о земельных участках и расположенных на них объектах недвижимости по принципу «одного окна». Проект также позволит вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты, а бюджет республики получит базу для взимания имущественных налогов.

Росреестр планирует создать единый информационный ресурс, который будет содержать все данные о земле и недвижимости. Фото: Максим Платонов

Ажиотаж на рынке недвижимости

На коллегии было отмечено, что, несмотря на пандемию, рынок недвижимости в 2020 году показал небывалую активность. Было зарегистрировано более 970 тысяч сделок, в том числе почти 110 тысяч ипотек, среди них — более 21 тыс. договоров долевого участия, что на 16% больше, чем годом ранее. В семь раз выросло число заключенных ДДУ с использованием эскроу-счетов — до более 10,5 тысячи.

Также на 30% увеличилось количество зарегистрированных переходов прав на объекты недвижимости. Спросом пользовались все виды недвижимости: по сравнению с 2019 годом нежилые помещения покупали чаще на 39%, земельные участки — на 34%, жилье — на 21%. Кроме того, по госпрограмме льготной ипотеки зарегистрировано почти 6,7 тыс. таких сделок, а по «сельской ипотеке» более 1,2 тысячи.

В условиях локдауна особенно востребованными оказались электронные сервисы — порядка 40% документов по ипотеке и регистрации договоров долевого участия подавалось в электронном виде, что в полтора-два раза выше показателей прошлого года. Поскольку личный прием граждан был приостановлен, Росреестр предложил услугу консультирования по телефону, а также организовал специальную «горячую линию», принимал обращения по интернету, электронной почте и обычными почтовыми отправлениями. Количество входящих документов, по словам Зяббарова, увеличилось с 85 тыс. до 97 тысяч, а в круглосуточно работающем центре телефонных обращений (ЦТО «Казань») было обработано порядка 1,5 млн вызовов, что на 32% больше, чем годом ранее.

Новые полномочия Росреестра

Инспекторы Управления Росреестра в 2020 году провели около 7 тыс. проверок, по результатам которых выдано более 5 тысяч предписаний об устранении нарушений и назначено административных штрафов на сумму, превышающую 16 млн рублей. При этом от проверок были освобождены представители малого и среднего бизнеса. Показатель выявляемости нарушений составил 99%.

Фото: Максим Платонов

Среди основных видов нарушения — самовольное занятие земельного участка, за которое к ответственности привлечено 84% нарушителей. За нецелевое использование земельного участка наказаны 3% нарушителей, за невыполнение в установленный срок предписаний — 10% виновных лиц. Мониторинг межевых и технических планов, подготовленных кадастровыми инженерами, выявил четыре факта внесения в них заведомо ложных сведений. Кадастровый инженер был привлечен судом к административной ответственности, еще девять материалов направлены в прокуратуру.

В 2020 году в адрес Управления поступило 600 жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих. По результатам их рассмотрения было составлено 157 протоколов об административном правонарушении, 20 арбитражных управляющих были дисквалифицированы.

Глава Управления отметил еще одно слабое звено — контроль за землями сельхозназначения, входящий в зону ответственности органов местного самоуправления. «Показатели осуществления муниципального земельного контроля в муниципальных районах республики оставляют желать лучшего, а в ряде районов остаются на крайне низком уровне», — отметил Зяббаров.

Он напомнил, что из-за противоречий и пробелов в законах в Татарстане сложилась ситуация, при которой соблюдение требований законодательства на землях сельхозназначения не мог контролировать ни один из государственных органов. Теперь этими полномочиями наделен Росреестр, он может привлекать к административной ответственности нарушителей, которые годами оставались безнаказанными.

Фото: Максим Платонов

Определены границы только 27% населенных пунктов

Директор филиала Федеральной кадастровой палаты по РТ Анна Корнилова затронула больную тему определения границ. Наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о границах — это часть дорожной карты, которую приняла республика.

— К сожалению, ситуация с ними в Республике Татарстан обстоит не лучшим образом. Работы по внесению в ЕГРН завершены только по границам муниципальных образований. А, например, по границам населенных пунктов, хоть и наблюдается положительная динамика, но работа еще очень далека от завершения. В ЕГРН на сегодняшний день внесены границы только 861 населенного пункта из 3 119, что составляет 27%. Также, можно сказать, стоит на месте работа по внесению сведений о территориальных зонах. Их в ЕГРН содержится всего 92 из более чем 13 тысяч.

Корнилова связывает такие низкие темпы с большими финансовыми затратами. Не последнюю роль сыграли здесь и последствия коронавируса, сократившие поступления в республиканский бюджет на 48 млрд рублей. Глава Кадастровой палаты заявила, что у республики еще есть на это пара-тройка лет, потому что по требованиям законодательства срок предоставления сведений о границах был перенесен с 1 июня 2020 года на 1 июня 2023 года. Направить же такие сведения для внесения в реестр недвижимости необходимо до 1 января 2024 года.

Присутствовавший на коллегии глава Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин спросил Корнилову о цене вопроса. Однако она не смогла назвать конкретные цифры. «Финансирование пока там не просматривается. Надо будет заниматься этим вопросом. Это актуальная тема. Будем искать на это деньги», — заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что «территориальным вопросом» нужно заниматься аккуратно, так как в ряде субъектов передача земли осуществляется только через референдум, что вызывает большие сложности. Фото: Максим Платонов

Он отметил, что контроль за границами важен еще с точки зрения налогов, которые «утекают» в соседние республики и области.

— Нет борьбы за увеличение территорий, речь идет о налогооблагаемой базе. В аппендиксах, которые вкраплены в Республику Татарстан, работает бизнес соседнего региона, налоги увозит себе. Ну, кроме платы за землю, а другие налоги уходят.

Глава парламента подчеркнул, что «территориальным вопросом» нужно заниматься аккуратно, так как в ряде субъектов передача земли делается только через референдум, что вызывает большие сложности. Наиболее проработаны эти вопросы с Чувашией и Марий Эл.