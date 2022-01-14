Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в январе

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в январе, его огласят после, сообщают «Известия».



«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщал, что подготовка к Федеральному собранию концептуально началась.

Фото: kremlin.ru

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

Маргарита Головатенко