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Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в январе

09:46, 14.01.2022
Путин не выступит с посланием Федеральному собранию в январе
Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в январе, его огласят после, сообщают «Известия».

«В январе послания точно не будет. Темы послания мы не комментируем», — сообщили в пресс-службе Кремля со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Ранее Песков сообщал, что подготовка к Федеральному собранию концептуально началась.

Фото: kremlin.ru

В 2021 году послание российского лидера Федеральному собранию состоялось 21 апреля. «Реальное время» вело текстовую трансляцию выступления и тезисно рассказывало, о чем оно было.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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