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Кудрин заявил, что россиянам не нужны выплаты из-за распространения штамма «омикрон»

03:34, 14.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Кудрин заявил, что россиянам не нужны выплаты из-за распространения штамма «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пока что рано говорить о последствиях распространения штамма «омикрон» для российской экономики. Такое мнение выразил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

— Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также он выразил мнение, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР.

Вчера глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в стране полный локдаун могут объявить в том случае, если ежедневно будут заболевать более 40 тысяч человек.

Татьяна Леухина
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