Кудрин считает, что уровень жизни в России сегодня на 20% выше, чем в СССР

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев (архив)

Глава Счетной палаты России, бывший вице-премьер и министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, в 2003—2004 годах был восстановлен тот уровень жизни, что имели жители СССР в 1990 году, на сегодняшний день он стал выше примерно на 20%. Также Кудрин добавил, что уровень жизни в стране вырос в три раза с 2000 по 2011 год.

Глава Счетной палаты рассказал, что в 1990-е и начале 2000-х годов в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы. Благодаря им страна стала государством с нормальной рыночной экономикой. Он отметил, что в России действуют сотни тысяч предприятий и отсутствует дефицит товаров.

Фото: realnoevremya.ru

Некоторое время назад Алексей Кудрин посоветовал россиянам работать в сфере креативной индустрии. По его мнению, в ближайшие десятилетия на специалистов в этой области будет большой спрос.

Дарья Акимова