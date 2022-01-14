Эксперт КФУ оценил заразность штамма «омикрон»

«Омикрон» по контагиозности обгоняет грипп. Об этом заявил доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин.

Новый подъем заболеваемости в России неизбежен. Он произойдет в феврале. Из-за того, что «омикрон» достаточно сильно отличается от предыдущих штаммов коронавируса, иммунитет, который возникает у переболевших другими штаммами или вакцинированных, против этого варианта работает не очень хорошо. Но от тяжелых вариантов заболевания вакцины по-прежнему спасают, отметил ученый.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По его словам, должны пройти десятилетия, чтобы COVID-19 перешел в разряд обычной простуды, передает пресс-служба КФУ.

Вчера в Роспотребнадзоре Татарстана разъяснили, чем отличаются симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» от ранее выявленного дельта-штамма.



Татьяна Леухина