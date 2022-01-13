В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, чем отличаются симптомы «омикрона» и «дельты»

В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, чем отличаются симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» от ранее выявленного дельта-штамма.



При заражении «омикроном» реже теряются обоняние и вкус, чаще беспокоят головные боли и слабость. В целом симптомы больше напоминают заболевание ОРВИ — повышение температуры до 38°С и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

Вероятность заразиться «омикроном» возрастает в помещениях с большим количеством людей — этот штамм, по данным японских ученых, передается в 4,2 раза быстрее. Пока точной цифры продолжительности инкубационного периода «омикрона» нет. Чаще он составляет 3-6 дней, однако есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

В Роспотребнадзоре рассказали, что тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предотвращение распространения коронавируса и, в частности, штамма «омикрон».

Маргарита Головатенко