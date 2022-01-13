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В Европе цена газа достигла $1030 за тысячу куб. м

19:57, 13.01.2022
В Европе цена газа достигла $1030 за тысячу куб. м
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Европе цена газа поднялась до $1030 за 1 тысячу куб. м. За день стоимость голубого топлива выросла на 15,7%.

Цена газа подскочила на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

31 декабря цена газа в Европе снизилась впервые с 10 ноября и опустилась до $796. За неделю до этого биржевая цена газа впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тысячу куб. м.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоПромышленность

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