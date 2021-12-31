Цена газа в Европе опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября

В Европе цена газа показывает снижение на биржевых торгах в пятницу — впервые с 10 ноября стоимость фьючерсов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС.



Цена февральского фьючерса TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа в общей сложности с начала торгов составило более 22%. Иными словами, по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в три раза.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м

Маргарита Головатенко