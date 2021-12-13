ЕС ввел санкции против «Группы Вагнер» и восьми россиян
ЕС ввел санкции против восьми физических и трех юридических лиц из России за действия в Сирии, Ливии и на Украине. Об этом говорится в опубликованном документе.
Санкции коснулись российских компаний «Велада», «Меркурий», «Евро Плюс». Предусматривается запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.
Ограничительные меры ввели против ЧВК «Вагнер» за ее действия в Сирии, Ливии и на Украине, передает «РИА Новости» текст заявления.
В прошлый понедельник CNN сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». Меры могут затронуть суверенный долг, энергетические компании и отключить Россию от используемой банками по всему миру системы SWIFT.
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