UFC в 2022 году могут покинуть главные звезды

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в этом году могут покинуть главные звезды. Такое мнение выразил журналист Ариэль Хельвани в эфире шоу на youtube-канале MMAFightingonSBN.

Контракт с UFC истекает сразу у нескольких ведущих бойцов организации — Исраэля Адесанья, Фрэнсиса Нганну, Конора Макгрегора, Нейта Диаза.

Макгрегор должен возобновить выступления в промоушене весной 2022 года. Он заявлял, что планирует побороться за титул чемпиона UFC в легком весе. Нганну — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. 23 января он должен выйти на ринг против француза Сирила Гана. Адесанья удерживает чемпионский пояс в среднем весе. Он трижды защитил титул.

В начале января российский боец смешанных единоборств (ММА) в легчайшем весе Петр Ян подписал контракт с UFC на шесть поединков.



Татьяна Леухина