Минниханов: было бы правильно дать гарантии, что 5-7 лет ничего меняться не будет в бюджетной политике

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что было бы правильно дать гарантии, что в течении пяти-семи лет в бюджетной политике ничего не поменяют. По его мнению, это позволило бы регионам России укрепить свою базу.

— Нам нужно находить общие компромиссы. Мы спорим, но друг друга слышим, — заявил Минниханов, выступая на сессии «Как развивать бюджетный федерализм» в рамках Гайдаровского форума. Он обратил внимание, что это важная тема.

Минниханов напомнил, что за последние несколько лет много работы проводится с инфраструктурными программами и национальными проектами. Это помогает улучшить качество жизни в регионах, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Как рассказал в декабре председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, по итогам 2021 года доходная часть бюджета республики увеличилась на 84,8 млрд рублей — за счет того, что Татарстан заработал сам и получил из федерального бюджета. Объем доходов бюджета РТ на 2021 год прогнозировался в сумме 359,4 млрд рублей, общий объем расходов — 350,9 млрд рублей.



Татьяна Демина