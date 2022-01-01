Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19. Документ был опубликован сегодня на официальном-интернет портале правовой информации.

18 врачей и медицинских работников были награждены орденом Пирогова, девять — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 36 специалистов — медалью Луки Крымского.

Орден Пирогова был учрежден 19 июня 2020 года. Название получил в честь русского хирурга и основоположника военно-полевой хирургии Николая Пирогова. Ордена удостаиваются россияне и иногда иностранцы за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах с риском для жизни.

Медаль имени российско-советского хирурга Луки Крымского получают практикующие медики, младший медперсонал и другие работники медучреждений за заслуги в области охраны здоровья и большой вклад в организацию оказания медпомощи и укрепление общественного здоровья.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что правительство России направит 128 млрд рублей на выплаты медикам за борьбу с коронавирусом.

Дарья Акимова