Глава МИД Польши заявил о высокой угрозе войны на пространстве ОБСЕ

Глава МИД Польши и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау заявил, что в настоящее время риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее за последние 30 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Рау, сейчас страны-члены организации столкнулись с множеством проблем для общей безопасности, среди которых угроза военных конфликтов, терроризм и пандемия COVID-19. Все это ведет к росту неуверенности, непредсказуемости и нарастающих опасений в обществе.

Министр добавил, что члены ОБСЕ должны следовать принципу, что права человека и государства имеют одинаковые гарантии безопасности, а государства равны перед международным правом и соблюдают одни и те же правила во внешней и внутренней политике.

Фото: wikipedia.org

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что США и НАТО не готовы идти навстречу требованиям РФ о гарантиях безопасности.

Дарья Акимова