В Казани пересадочным тарифом на электротранспорте воспользовались 8,4 тыс. пассажиров

В Казани за время существования пересадочного тарифа «МЭТ-45» 8 458 человек совершили поездки в метро, пересев с наземного электротранспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Метроэлектротранса».

Тариф «МЭТ-45» действует с 16 августа, с его помощью казанцы могут в течение 45 минут сделать одну пересадку на электротранспорте стоимостью 45 руб. Пересадки возможны: с трамвая в метро, с трамвая в трамвай, с трамвая в троллейбус, с троллейбуса в метро и с троллейбуса на троллейбус. Для активации тарифа требуется транспортная карта с нулевым балансом, либо новая карта при пополнении которой необходимо выбрать тариф «МЭТ-45».

За 2021 год электротранспорт Казани перевез 55,3 млн пассажиров, что составляет 29,1% от общего объема перевозок по городу.

Максим Кокунин