В этом году электротранспорт Казани перевез более 55 млн пассажиров

В Казани за 11 месяцев 2021 года электротранспорт перевез 55,3 млн пассажиров. Это 29,1% от общего объема перевозок по городу, сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Что касается наземного электротранспорта, рабочие отремонтировали 32 км пути, заменили 2,9 тысячи шпал, установили 45 компенсаторов и 240 путевых тяг. В результате проделанной работы по сравнению с 2019 годом число простоев транспорта снизилось на 31,2%, а в сравнении с прошлым годом — на 15%.

Фото: kzn.ru

Ремонт трамвайных путей осуществлялся на улицах Технической, Беломорской, Гвардейской и др.

Также в этом месяце Казань первая в России внедрила оплату проезда в электротранспорте через мобильное приложение «Казань транспорт». Скачать его можно в Apple Store или Play Market.

Диана Жиленкова