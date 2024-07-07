Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с чувашским праздником «Уяв»
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником чувашской культуры «Уяв». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
— Поздравляю с праздником чувашской культуры «Уяв», друзья! Республиканская праздничная площадка развернулась сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района, — написал он.
В рамках национального праздника чувашской культуры проходят выступления любительских коллективов из Татарстана, Чувашии и других регионов. Гостей мероприятия ожидают конкурсы, выставки, мастер-классы и презентация традиционных чувашских блюд.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.