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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с чувашским праздником «Уяв»

15:36, 07.07.2024
Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с чувашским праздником «Уяв»
Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником чувашской культуры «Уяв». Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Поздравляю с праздником чувашской культуры «Уяв», друзья! Республиканская праздничная площадка развернулась сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района, — написал он.

В рамках национального праздника чувашской культуры проходят выступления любительских коллективов из Татарстана, Чувашии и других регионов. Гостей мероприятия ожидают конкурсы, выставки, мастер-классы и презентация традиционных чувашских блюд.

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