Online-конференция с Гариповым Ленаром первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ

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8 июля в 13:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Гарипов Ленар Наилевич Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

13.32 Online-конференция завершилась.

13.30 Из года в год складывается впечатление, что все, что происходит в Татарстане, становится ярче, лучше, масштабнее и интереснее. Какие задумки, конкурсы, состязания есть на следующий форум «АГРОВОЛГА»?

— С уверенностью могу сказать, что в следующем году состоится конкурс племенных животных. В этом мероприятии приняли участие более 16 тысяч гостей, которые смогли оценить потенциал нашего сектора. Мы постоянно наблюдаем желание гостей и участников развиваться в своей области и узнавать что-то новое. Для победителя конкурса это, по сути, прямой путь в большой мир агросектора. После этого он отправится на ВДНХ, где примет участие во всероссийских соревнованиях. Там он сможет продемонстрировать свои достижения не только нашему региону, но и всей России. Также будут проведены соревнования по технике МТЗ, где будет оцениваться работа различных моделей, их тяговые характеристики, экологичность и эффективность. Только на таких площадках мы можем по достоинству оценить эту технику.

13.27 Сейчас наше правительство ставит задачу максимально повысить качество нашей почвы. Это, прежде всего, способствует увеличению плодородия.

— На нашей площадке было представлено предприятие «Аммоний». На сегодняшний день они производят большое количество удобрений. Недавно они внедрили новую технологию — КАС. Это жидкое минеральное удобрение, содержащее азот в трёх формах: нитратной, аммиачной и амидной. Уже произведено 150 тысяч тонн таких удобрений. КАС легко усваивается растениями и почвой, в отличие от сухих аналогов. Раис Татарстана выделил субсидию в размере 200 миллионов рублей на покупку оборудования и удобрений на основе этой технологии.

13.25 На прошедшем форуме «АГРОВОЛГА» представили 250 новейших адаптированных сортов сельскохозяйственных культур. Причем немалая заслуга здесь — успехи наших татарстанских специалистов.



— Соглашусь с Вами. Очень широко представили свою продукцию производители: рожь, пшеница, ячмень, лён, соя, рапс, подсолнечник, кукуруза и многие другие. Все это — результаты двухлетних испытаний. Алгоритм работы у нас следующий: в течение двух лет фермеры выращивают новые сорта, и, если мы видим, что они стали больше и плодороднее, то после проверки специальной комиссии мы можем начать применять новые, более мощные сорта в нашем сельском хозяйстве.

13.22 Ленар Гарипов подчеркнул, что в Татарстане существует одна из лучших элеваторных платформ в России. Кроме того, на соседние регионы Приволжского федерального округа расширяется программа лизинга сельскохозяйственной техники.

— Татарстан лидирует в России по объемам поставок сельскохозяйственной техники в рамках программы «Росагролизинг». Благодаря этому сотрудничеству, наши производители получают технику напрямую от поставщиков. С начала действия программы в Татарстан было отгружено более 670 единиц техники на сумму 4,8 миллиарда рублей. Отрадно, что программа распространяется не только на Татарстан, но и на соседние регионы Приволжского федерального округа. Также стоит отметить недавно построенный элеватор — самую высокоскоростную отгрузочную площадку в стране. С его помощью можно отправлять продукцию как железнодорожным, так и водным транспортом. Логистическая мощность железнодорожного маршрута составляет 350 тонн в час, а водного — вдвое больше, 700 тонн в час. Для сравнения, в переводе товаров на вагоны, один такой участок в сутки способен заполнить 65 вагонов с продукцией. Замечу, что вместе взятые элеваторы республики способны загрузить всего на 15 больше — 80 вагонов.

13.20 Он также добавил, что эти компании полностью открыты в вопросах разработках продукции для независимости отечественного рынка.

— Они сами проявляют свою заинтересованность в том, чтобы помочь и нам. Часто обращаются с вопросом: «Что нам еще можно сделать, чтобы Вам стало лучше?» Потому что они показывают и доказывают свои возможности. У них крайне сильные и технологичные лаборатории, которые на сегодняшний день имеют возможность изучить любой материал, в котором есть пластик, — они в точности определят его состав и сделают ровно такой же.

13.18 В сфере импортозамещения и развитии новых технологий первый замминистра сельского хозяйства подчеркнул наших производителей, таких как СИБУР и ТАИФ-НК. Эти компании первыми по всей России взялись за изготовление аналогов клеток для животных.

— В этом году очень активно себя проявил СИБУР и ТАИФ-НК. Они в последнее время мощно зашли в аграрный сектор — компании стали производить много сырья, которое крайне востребовано в животноводстве, растениеводстве и цифровизации. К примеру, они являются крупными производителями продукции для капельного полива — делают надежные и качественные материалы. Для сферы животноводства они взялись копировать иностранные клетки для телят, аналогов которых в России пока что нет — они изучают состав материала и воссоздают максимально приближенные по показателям вещи. Кроме того, они делают крайне востребованные средства для хранения сырья и продукции — устойчивые практически ко всему ящики и емкости. Им не страшны ни мороз, ни химические чистящие средства, ни падения, я бы сказал — сверхпрочные.



— ТАИФ-НК представил еще и удобрения?

— Да. (прим.ред.: первый продукт в новой линейке нефтеперерабатывающей компании — сернистый бентонит. Порядка 95% земельных угодий Татарстана и России испытывают дефицит серы. Новое удобрение от ТАИФ-НК, обладая пролонгированным действием, в течение долгого времени восполняет недостаток почвы в этом элементе, а кроме того, выступает как фунгицид — защищает растения от образования гнили. Испытания новинки проходили в минувшем году на опытных полях Казанского аграрного университета на 7 культурах: подсолнечник, рапс, соя, кукуруза, пшеница, горох, ячмень. Прирост урожайности — от тонны на гектар, а также увеличился выход масла из семян подсолнечника и рапса. Имеется заключение по итогам испытаний).

13.17 В рамках выставки также можно было заметить заинтересованность банков и финансовых институтов.

— У нас банки последние несколько лет активно участвуют на выставочных площадках. В первую очередь потому, что это — прямое общение с самими покупателями оборудования или техники. Очень удобно на месте пообщаться с коллегами. Банки тоже понимают, что для них это хороший рынок. Они со своей стороны показывают им интересные программы и инвестиционные проекты по покупке техники или строительству ферм. От разных представителей всегда приезжают интересные проекты.

13.15 Ленар Наилевич отметил рост заинтересованности людей на таких мероприятиях.

— Из года в год площадка растет. Рядом с определенными площадками начинают разрастаться новые зоны. Продукции больше из года в год, каждый раз мы видим новинки. Вместе с тем растет и количество заинтересованных лиц. Каждый фермер, аграрий, да и просто садовод-любитель увидел и перенял себе этот опыт — все это помогает им взращивать у себя такие же культуры и образцы. Большинство техники раскупается прямо на площадке — желающие купить единицы сельхоз продукции появляются мгновенно после того, как их продемонстрировали товар в деле. Могу сказать однозначно: очень мало техники забирают обратно — все распродается на месте.

13.12 Вопрос новых технологий в сфере животноводства и растениеводства, а также страхования культур стали одними из самых популярных.

— На выставке также были организованы круглые столы на разные тематики. В планах на каждый мы отводили примерно час, однако обсуждение оказалось настолько интересным, что некоторые проходили и по три часа. По одному только животноводству прошло 8 круглых столов, столько же по растениеводству — все новые технологии продемонстрировали именно там. Генотипирование племенных животных стало одним из самых актуальных вопросов прошедшего форума, так как оно отвечает за продуктивность в животноводстве. Селекция, кормление, питание — все новые технологии показали здесь всем тем, кто был заинтересован. Да и чего таить — все прекрасно видели, что площадки были заполнены. Важным вопросом также стало страхование культур. Очень важный вопрос, так как от засухи никто не застрахован, из года в год она все чаще повторяется.

13.09 На агропромышленной выставке было представлено разнообразие оборудования и технологий от приезжих стран-участниц.

— Иностранная делегация от Турции представила растительную технику, также они привезли упаковочное оборудование для сыпучих зерновых культур. Из Ирана были представлены 15 компаний — они все показали себя с разных сторон: от разного рода удобрений, упаковочного оборудования до продуктов питания. Одна из самых интересных площадок — она заинтересовала многих приезжих. Нельзя не отметить Китай — их стороны представили современное оборудование по выращиванию зерна, животноводству, а также технологии в цифровизации. С аналогичным оборудованием приехали представители Белоруссии — очень достойное оборудование. К уже имеющимся технологиям они переняли и наш опыт в этой сфере.

13.06 Первый замминистра рассказал о заслугах и мастерстве республиканских фермеров и сотрудников АПК сектора в прошедших соревнованиях.

— Первые два победителя — наши, республиканские. Это все результат работы наших предприятий — это очень достойные показатели. Никаких поблажек не было, потому что, повторюсь, все судьи были независимы — главный рефери был из Венгрии, он выбирал достойных и отборных. Также мы провели первый МТЗ-конкурс на газомоторном топливе: на этих тракторах соревновались наши фермеры. Наши фермеры и механизаторы показали себя с лучшей стороны. Кроме этого, прошел третий конкурс — по обрезке копыт. Он прошел в третий день соревнований, а участие в нем приняли иностранные представители — Казахстан, Белоруссия, Куба, Венесуэла — конкурс был очень достойный.

13.04 Ленар Гарипов подчеркнул, что выставку посетили как отечественные, так и зарубежные компании. Почти все из них отметили уровень выставки.

— На выставке, которая проходила на площади 48 гектаров, было представлено более 400 компаний из 42 регионов нашей страны и 4 зарубежных компаний. Конкурсы проходят уже третий год, и отзывы о них всегда положительные. На нашей площадке работают независимые судьи, которые оценивают животных по многим критериям.

13.00 «Реальное время» ведет текстовую трансляцию online-конференции с Первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Гариповым Ленаром Наилевичем.

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