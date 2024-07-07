Явка на парламентских выборах во Франции достигла рекордных показателей

Явка на парламентских выборах во Франции к 12 часам по парижскому времени составила 26,63%, достигнув рекордного показателя. Об этом сообщили в МВД страны.

— По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%, — отметила ведомство.

Напомним, сегодня во Франции стартовал второй тур выборов в Национальное собрание. Голосование продлится до 18.00. В крупных городах избирательные участки могут быть открыты до 20 часов в зависимости от потока избирателей. Официальные результаты появятся после этого времени.