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В Москве подошла к концу процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму

18:08, 07.07.2024

В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

— Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек, — подчеркнул он.

По его словам, документы для регистрации предоставили уже свыше 280 человек. Среди кандидатов пятеро имеют погашенную судимость.

Избирательная кампания в Москве началась 7 июня. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября.

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