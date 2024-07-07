В Москве подошла к концу процедура выдвижения кандидатов в Мосгордуму
В Москве завершилась процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.
— Процедура выдвижения кандидатов на выборы в Мосгордуму завершилась. В ней приняли участие 389 человек, — подчеркнул он.
По его словам, документы для регистрации предоставили уже свыше 280 человек. Среди кандидатов пятеро имеют погашенную судимость.
Избирательная кампания в Москве началась 7 июня. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября.
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