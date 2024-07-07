Российские заведения общепита снова смогут получать сертификат «Итальяниссимо»

Фото: Максим Платонов

Российские рестораны, пиццерии и другие заведения общепита снова смогут получить сертификат «Итальяниссимо», который гарантирует, что их продукция является аутентично итальянской. Об этом «РИА Новости» заявил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

— Мы решили заново выпускать дипломы для ресторанов, производителей мороженого, пиццерий, которые производят по определенному протоколу. Можно считать, что они производят и готовят, как в Италии… Мы эти сертификаты выдали. В понедельник начали рассылать всем нашим членам и нечленам, которые имеют рестораны, пиццерии или производят мороженое, — подчеркнул он.

По его словам, раньше в торговой палате выдавали их по поручению итальянского правительства.

— Мы будем продолжать выдавать эти сертификаты. Это очень востребованные сертификаты в России, поскольку дают преимущество: рестораны, которые имеют его, для них это дополнительная реклама… Сертификат называется «Итальяниссимо», — отметил спикер.

Глава торгпалаты добавил, что для получения диплома есть определенные критерии. К ним относятся, например, ингредиенты и количество вин в меню.

— Очень часто вы видите, что в ресторане предусмотрено 200 разных бутылок вин, а потом говорят после заказа, что этого нет, осталось две бутылки. Люди готовы платить, чтобы иметь возможность выбора, — пояснил он.